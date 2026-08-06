В США заявили о восстановлении обмена разведданными с Киевом

Американские сенаторы считают, что США и Украина снова вернулись к тому же высокому уровню обмена разведданными, что и раньше. Об этом пишет Politico.

Несколько законодателей, включая председателя сенатского комитета по разведке Марка Уорнера и сенаторов Джона Корнина, Роджера Уикера и Тима Кейна, сошлись во мнении, что обмен информацией полностью восстановлен. Представитель Белого дома в ответ на это заявил, что президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт и намерен играть конструктивную роль в мирном урегулировании.

«Президент и его команда намерены и далее продолжать играть конструктивную роль в завершении конфликта между Россией и Украиной и сохраняют оптимизм относительно того, что в конечном счёте мы заключим мирную сделку», — приводит его слова Politico.

Ранее Life.ru сообщал, что США не стали передавать Украине сотни ракет-перехватчиков для Patriot из-за нехватки своих запасов. Как пояснили источники, эти системы нужны Вашингтону для прикрытия собственных военных объектов на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива.