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6 августа, 05:06

США за полгода выдворили 110 граждан Украины с временной защитой от депортации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /lukasz_wojcik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /lukasz_wojcik

США в первые шесть месяцев 2026 финансового года выдворили 110 граждан Украины, имевших временную защиту от депортации. Это стало самым высоким показателем за последние пять лет, следует из данных Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), пишет РИА «Новости».

Согласно отчётности ведомства, ранее количество подобных случаев было значительно меньше. В 2022 финансовом году ICE зафиксировала 10 выдворений граждан Украины с таким статусом, в 2023 году — 41, а в 2024-м — 52.

При этом в настоящее время в США продолжают находиться около 103,7 тысячи граждан Украины, получивших временную защиту от депортации. Этот статус позволяет им легально проживать на территории страны и оформлять разрешение на работу.

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Артём Гапоненко
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