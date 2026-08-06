США за полгода выдворили 110 граждан Украины с временной защитой от депортации

США в первые шесть месяцев 2026 финансового года выдворили 110 граждан Украины, имевших временную защиту от депортации. Это стало самым высоким показателем за последние пять лет, следует из данных Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), пишет РИА «Новости».

Согласно отчётности ведомства, ранее количество подобных случаев было значительно меньше. В 2022 финансовом году ICE зафиксировала 10 выдворений граждан Украины с таким статусом, в 2023 году — 41, а в 2024-м — 52.

При этом в настоящее время в США продолжают находиться около 103,7 тысячи граждан Украины, получивших временную защиту от депортации. Этот статус позволяет им легально проживать на территории страны и оформлять разрешение на работу.

Ранее Life.ru рассказывал, что 56% украинцев считают: Вашингтон проявляет признаки усталости и оказывает давление на Украину, требуя компромиссов с Россией. При этом лишь 30% украинцев по-прежнему рассматривают США как надёжного союзника.