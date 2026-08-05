Европейский союз прекращает предоставление временной защиты военнообязанным гражданам Украины. Соответствующее решение опубликовано на официальном портале правовых актов ЕС. Сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин в комментарии Life.ru назвал этот шаг показательным и связал его с изменением военных расчётов Брюсселя.

«Европа долгие годы транслировала на Украине пропаганду о том, что именно Европа является пространством абсолютной свободы личности, где права человека стоят выше политической конъюнктуры. Но стоило измениться военным расчётам, как выяснилось, что право на убежище и защиту тоже может оказаться условным и действует лишь до тех пор, пока не начинает противоречить текущим интересам европейских столиц», — заявил сенатор Волошин.

Парламентарий подчеркнул, что теперь миграционная политика ЕС напрямую увязывается с мобилизационными задачами Киева. Ранее государства Евросоюза активно демонстрировали гостеприимство, но сейчас на первое место выходит вопрос восполнения потерь на фронте за счёт украинских граждан, которые ранее поверили в обещания евроинтеграции.

«Всё это постепенно меняет отношение к самому Европейскому союзу. Если раньше Евросоюз пытался выглядеть арбитром, действующим исключительно на основе права, то теперь всё очевиднее воспринимается как предельно политизированная структура, где гуманитарные решения принимаются через призму военной целесообразности», — добавил сенатор.

По мнению политика, подобные решения подрывают доверие к европейским гарантиям и имеют долгосрочные последствия для украинского общества. Восстановить доверие, как отметил Волошин, будет значительно сложнее, чем принимать громкие заявления о солидарности.

Напомним, совет ЕС изменил правила временной защиты для украинцев призывного возраста. С 31 июля 2026 года новым мужчинам необходимо подтверждать выполнение воинских обязанностей перед Украиной, а изменения не касаются тех, кто получил защиту до 30 июля. В постановлении говорится, что защита будет применяться только при предоставлении соответствующих доказательств.