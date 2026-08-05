ЕС отменил временную защиту для новых украинских военнообязанных с 31 июля

Совет Евросоюза изменил правила предоставления временной защиты для украинских граждан призывного возраста. С 31 июля 2026 года новым прибывающим мужчинам потребуется подтвердить выполнение воинских обязанностей перед Украиной. Об этом говорится в юридически обязывающем постановлении Совета ЕС, имеющимся в распоряжении ТАСС.

«Временная защита в ЕС <…> должна применяться только к тем, кто выполнил свои военные обязанности перед Украиной по предъявлению соответствующих доказательств», — говорится в сообщении.

Изменения не коснутся тех, кто уже получил временную защиту в конкретной стране ЕС до 30 июля 2026 года включительно и сохранял этот статус с момента прибытия. Таким образом, для новых заявителей из числа военнообязанных украинцев европейские государства смогут запрашивать документы, подтверждающие отсутствие нарушения воинских обязанностей.

В Совете ЕС уточнили, что каждая страна самостоятельно определит порядок проверки таких сведений. При этом Еврокомиссия считает достаточным подтверждением наличие в паспорте отметки о пересечении границы, которая свидетельствует о законном выезде с территории Украины. Одновременно Евросоюз продлил действие общего режима временной защиты для украинцев ещё на один год — до 4 марта 2028 года.

Ранее в Эстонии предложили пересмотреть статус защиты для украинских граждан призывного возраста. Киев до этого говорил о необходимости привлечения дополнительных людских ресурсов для обороны страны.