Всё больше украинцев перестали видеть в Америке надёжного союзника

64% украинцев сохраняют позитивное отношение к поддержке со стороны Европы, считая, что она способствует справедливому завершению конфликту. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 7 мая по 3 июня 2026 года.

Однако, в отношении Соединённых Штатов, картина иная: 56% опрошенных полагают, что Вашингтон проявляет признаки усталости и оказывают давление на Украину, требуя компромиссов с Россией. При этом, лишь 30% украинцев продолжают рассматривать США как надёжного союзника.

А ранее новое исследование КМИС показало, что наибольшим доверием на Украине пользуются представители оборонной сферы. На первом месте находится экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, которому доверяют 73% опрошенных.