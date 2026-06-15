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15 июня, 09:47

Всё больше украинцев перестали видеть в Америке надёжного союзника

КМИС: 64% украинцев надеются на Европу, а более 55% разочарованы в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

64% украинцев сохраняют позитивное отношение к поддержке со стороны Европы, считая, что она способствует справедливому завершению конфликту. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 7 мая по 3 июня 2026 года.

Однако, в отношении Соединённых Штатов, картина иная: 56% опрошенных полагают, что Вашингтон проявляет признаки усталости и оказывают давление на Украину, требуя компромиссов с Россией. При этом, лишь 30% украинцев продолжают рассматривать США как надёжного союзника.

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А ранее новое исследование КМИС показало, что наибольшим доверием на Украине пользуются представители оборонной сферы. На первом месте находится экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, которому доверяют 73% опрошенных.

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Наталья Демьянова
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