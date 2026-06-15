Украина и страны Запада, поддерживающие Киев, вступили в конфликт с делегацией США на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в феврале. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Алимов.

По его словам, спор возник из-за правок, внесённых американской стороной в итоговый проект резолюции. Киев счёл предложенные изменения неприемлемыми.

«Самое интересное было в том, что украинцы и их западные спонсоры поругались с американцами», — отметил дипломат в интервью РИА «Новости».

Алимов уточнил, что одной из ключевых правок стало исключение положения о приверженности территориальной целостности Украины, что и вызвало разногласия между участниками.