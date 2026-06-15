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Регион
15 июня, 01:49

МИД РФ: Украина и США разругались на Генассамблее ООН в феврале

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Украина и страны Запада, поддерживающие Киев, вступили в конфликт с делегацией США на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в феврале. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Алимов.

По его словам, спор возник из-за правок, внесённых американской стороной в итоговый проект резолюции. Киев счёл предложенные изменения неприемлемыми.

«Самое интересное было в том, что украинцы и их западные спонсоры поругались с американцами», — отметил дипломат в интервью РИА «Новости».

Алимов уточнил, что одной из ключевых правок стало исключение положения о приверженности территориальной целостности Украины, что и вызвало разногласия между участниками.

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Ранее президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что завершение украинского конфликта даст новый толчкок отношениям Москвы и Вашингтона. Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый за полтора месяца телефонный разговор 14 июня. Президент России поздравил американского политика с юбилеем. Трампу исполнилось 80 лет. В разговоре также обсуждались актуальные вопросы международной повестки.

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Артём Гапоненко
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