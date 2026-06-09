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Регион
9 июня, 18:50

Кандидат в генсеки ООН призвала к диалогу со всеми сторонами для мира на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rebel Red Runner

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rebel Red Runner

Единственный путь к решению конфликта на Украине — взаимодействие со всеми сторонами. Об этом заявила кандидат на пост генерального секретаря ООН Ребека Гринспан. Так она ответила на вопрос о том, как могла бы способствовать урегулированию украинского кризиса в случае избрания.

«Я всегда говорила, что единственный путь разрешить конфликты это взаимодействие со всеми сторонами», цитирует Гринспан РИА «Новости».

Сейчас на пост генсека ООН претендуют сразу несколько политиков и международных чиновников.

Среди кандидатов — экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, руководитель ЮНКТАД Ребека Гринспан, бывший президент Сенегала Маки Салл и экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса. Срок полномочий нынешнего генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша истекает 31 декабря.

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Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, являющийся одним из кандидатов в генсеки ООН, заявил, что попытки атаковать любую АЭС вне зависимости от её нахождения недопустимы и представляют серьёзную угрозу безопасности. Так он прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

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Полина Никифорова
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