Кандидат в генсеки ООН призвала к диалогу со всеми сторонами для мира на Украине

Единственный путь к решению конфликта на Украине — взаимодействие со всеми сторонами. Об этом заявила кандидат на пост генерального секретаря ООН Ребека Гринспан. Так она ответила на вопрос о том, как могла бы способствовать урегулированию украинского кризиса в случае избрания.

«Я всегда говорила, что единственный путь разрешить конфликты — это взаимодействие со всеми сторонами», — цитирует Гринспан РИА «Новости».

Сейчас на пост генсека ООН претендуют сразу несколько политиков и международных чиновников.

Среди кандидатов — экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, руководитель ЮНКТАД Ребека Гринспан, бывший президент Сенегала Маки Салл и экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса. Срок полномочий нынешнего генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша истекает 31 декабря.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, являющийся одним из кандидатов в генсеки ООН, заявил, что попытки атаковать любую АЭС вне зависимости от её нахождения недопустимы и представляют серьёзную угрозу безопасности. Так он прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской АЭС.