Постпред Киева в ООН Мельник призвал Запад сбивать российские дроны над Украиной

Постоянный представитель Украины Андрей Мельник заявил в Совбезе ООН, что партнёры из Европы и США обязаны активно уничтожать российские ракеты и беспилотники в небе над территорией его страны. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

«Больше всего Украине необходимо обязательство наших европейских и наших американских партнёров активно перехватывать и уничтожать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины», — заявлил Мельник.

Дипломат выступил с инициативой после инцидента в Румынии, где обломки якобы российского дрона повредили дом в Галаце. Местное Минобороны возложило вину на Москву, хотя улик не предоставило.

Румынские военные заметили цель своими радарами, но перехватывать её не стали. В результате пострадали два человека, а президент Никушор Дан объявил российского генконсула в Констанце персоной нон грата и распорядился закрыть дипмиссию.

Владимир Путин заявил, что инцидент, вероятно, стал результатом отклонения украинского дрона, сбившегося с курса из-за работы систем РЭБ или технических ошибок. Глава государства отметил, что в Евросоюзе любой залетевший аппарат по умолчанию объявляют российским, а потом нередко выясняется обратное.

Российский лидер подчеркнул: без профессиональной экспертизы определить происхождение обломков невозможно. Москва готова участвовать в расследовании, если её стороне передадут объективные данные.