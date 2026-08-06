Мирошник призвал готовиться к затяжным боевым действиям на Украине из-за ЕС

Европа в ближайшей перспективе не позволит урегулировать конфликт на Украине, а России нужно быть готовой к продолжительному противостоянию. Такое мнение в интервью ТАСС высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам дипломата, западные страны сделали ставку на продолжение боевых действий и отвергают варианты политического решения ситуации. Он считает, что любые попытки добиться договорённостей сталкиваются с сопротивлением европейских государств.

«Мы прекрасно понимаем, что западники сделали ставку на продолжение конфликта. Западники сделали ставку на полное отрицание способов достижения мирного урегулирования», – заявил Мирошник.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что Европа продолжит оказывать поддержку Киеву. По его словам, изменить эту тенденцию в ближайшее время будет сложно, поэтому Москве необходимо учитывать такой сценарий.

«Европа продолжит финансировать Украину. И с нашей стороны должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией», – сказал дипломат.

Мирошник добавил, что российской стороне необходимо сохранять готовность к разным вариантам развития событий и учитывать позицию западных стран.

Ранее Life.ru писал, что замглавы МИД России Михаил Галузин заявил о невозможности добиться «стратегического поражения» страны. По его словам, попытки ослабить Москву через поддержку Украины не приведут к желаемому результату. Дипломат отметил, что Россия остаётся одной из крупнейших ядерных держав мира.