Украина не сможет добиться принятия своих условий за счёт ударов вглубь России. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

Дэвис заявил, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский, по его мнению, потерял способность трезво оценивать ситуацию. Он считает ошибочным расчёт на то, что после нескольких ударов вглубь России Москва изменит свою позицию и согласится на условия Киева.

Американский военный отметил, что Украина уже сталкивается с масштабными ударами беспилотников и ракет, а попытки усилить давление на Россию не приведут к желаемому результату.

«Нет никакой рациональной возможности, чтобы Москва капитулировала под ещё меньшим давлением, распространяющимся на гораздо большую страну. И не забывайте, что у России есть ядерное оружие», — добавил эксперт.

Ранее взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги. Киев под массированной ракетной атакой Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ). В четырёх районах украинской столицы видны мощные пожары после прилётов. В нанесении удара участвовали ОТРК «Искандер» и гиперзвуковые ракеты «Циркон».