Медведев: Новые меры поддержки участников СВО войдут в программу ЕР

«Единая Россия» включит новые меры поддержки участников СВО, ветеранов и их семей в предвыборную программу. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на съезде ЕР.

По его словам, партия также продолжит оказывать помощь людям, пострадавшим от действий Киева.

Медведев отметил, что для участников СВО и их семей уже приняты законы, предусматривающие различные гарантии и льготы. При этом, подчеркнул он, останавливаться на достигнутом нельзя.

«Законы важные приняты, даны гарантии, льготы различные, но на этом ни в коем случае нельзя останавливаться», — сказал председатель ЕР.

Новые меры поддержки, по его словам, будут максимально подробно включены в предвыборный документ партии.

Ранее Владимир Путин заявил, что поддержка участников СВО и их семей должна оставаться одной из ключевых задач государства. По его словам, военнослужащие должны быть обеспечены всем необходимым, а их близкие — чувствовать постоянную помощь властей.