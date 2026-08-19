«Более 160 законов»: Головин рассказал, какую поддержку получают ветераны СВО

В России принято более 160 законов, направленных на поддержку ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Об этом рассказал начальник главного штаба «Юнармии», лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Владислав Головин.

Соответствующее заявление он сделал в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире ИС «Вести». Головина спросили, ощущает ли он поддержку государства после возвращения из зоны боевых действий.

«Конечно же, есть. Более 160 законов принято на поддержку ветеранов специальной военной операции и членов их семей», — ответил он.

По словам Головина, помощь распространяется не только на самих участников СВО, но и на их близких.

Ранее Головин заявил, что президент России Владимир Путин уделяет внимание благополучию всех граждан страны. Он подчеркнул, что поддержка необходима как вернувшимся с фронта, так и тем, кто не участвовал в боевых действиях, поскольку «все люди нужны своей Родине». Головин добавил, что, по его мнению, Путин внимательно относится ко всем сферам жизни и категориям граждан.