Медведев: Женщины вносят важнейший вклад в достижение целей СВО

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что женщины своим трудом вносят важнейший вклад в достижение целей специальной военной операции. Заявление прозвучало 24 августа на встрече с женским движением партии, сообщает ТАСС.

«Своим самоотверженным трудом <…> женщины вносят важнейший вклад в достижение этого результата, в достижение целей специальной военной операции и на фронте», — сказал Медведев.

Политик также сравнил подходы мужчин и женщин к работе. Он отметил, что женщины чаще действуют без пафоса и стремления публично заявить о своих достижениях.

Медведев пояснил, что мужчины, особенно представители политической сферы, нередко используют публичное признание своих действий для получения политических очков. При этом он подчеркнул, что не осуждает такой подход.

По мнению зампреда Совбеза, более сдержанная манера поведения не мешает женщинам добиваться результатов. Напротив, многие задачи они выполняют «зачастую гораздо более эффективно».

Ранее Life.ru рассказывал, что первая женщина — Герой России на СВО сидела за спиной Путина на Параде Победы. Медсестра Людмила Болилая получила высокое звание за то, что под обстрелом ВСУ продолжала спасать раненых.