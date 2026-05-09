9 мая, 08:38

Первая женщина — Герой России на СВО сидела за спиной Путина на Параде Победы

Медсестра Людмила Болилая, которая стала первой женщиной — Героем России за подвиг на спецоперации, присутствовала на параде Победы в Москве. Она сидела за спиной президента Владимира Путина.

Видео © Life.ru

Медсестра получила высокое звание за то, что под обстрелом ВСУ продолжала работать и спасать раненых. Людмила Болилая выбежала из укрытия и своим телом закрыла тяжелораненого бойца, приняв на себя все осколки. В том бою военнослужащие ВСУ «поливали» поле кассетными боеприпасами. Ефрейтор своими действиями спасла жизнь бойцу, а сама с тяжёлыми ранениями попала в госпиталь. Путин лично вручил звезду Героя России первой женщине за подвиг на СВО в мае 2025 года.

Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошёл 9 Мая в Москве. Речь Путина на Параде Победы продлилась чуть более 8,5 минуты, а потом он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

