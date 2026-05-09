Путин коротко переговорил с Белоусовым после Парада Победы

Президент России Владимир Путин коротко поговорил с министром обороны РФ Андреем Белоусовым после завершения Парада Победы на Красной площади.

Краткое общение прошло в Александровском саду. До этого глава государства возложил цветы к могиле Неизвестного солдата у кремлёвской стены. После разговора Путин пожал руку министру обороны и попрощался с ним.