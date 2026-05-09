Путин коротко переговорил с Белоусовым после Парада Победы
Обложка © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин коротко поговорил с министром обороны РФ Андреем Белоусовым после завершения Парада Победы на Красной площади.
Краткое общение прошло в Александровском саду. До этого глава государства возложил цветы к могиле Неизвестного солдата у кремлёвской стены. После разговора Путин пожал руку министру обороны и попрощался с ним.
Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошёл 9 Мая в Москве. Речь Путина на Параде Победы продлилась чуть более 8,5 минут. Затем он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
