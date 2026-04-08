«Ты уходишь — и всё меняется»: История женщины-сержанта, сменившей снабжение аптек на окопы

Сержант Алия Лебедева в 2023 году впервые отправилась в зону боевых действий, чтобы помогать военным медикам спасать раненых. На гражданке женщина работала фармацевтическим представителем и нашла на фронте дело по специальности, став полевым снабженцем. Свою историю она рассказала в видео, опубликованном в Telegram-канале «Герои Спецоперации».

«Ты уходишь на фронт, и всё, что было раньше важно, теперь не имеет значения», — делится героиня материала.

Бывший фармпредставитель Лебедева стала снабженцем на СВО. Видео © Telegram/Герои спецоперации Z

Вся её большая семья служит. У неё пять братьев и три сестры. Двое родных братьев Алии Лебедевой погибли. На фронте, по её признанию, ты проживаешь маленькую жизнь, которая полностью меняет тебя. Ещё в 12 лет после просмотра военного фильма она решила спасать раненых в случае начала конфликта. Объявила родным о решении уйти на СВО Алия в свой день рождения. На фронте она принимает раненых солдат и снабжает сражающихся на поле боя всем необходимым.

«Глядя на происходящее, ты понимаешь, что какие-то материальные вещи они вообще неимеют знаяения. Здесь ты проживаешь свою маленькую жизнь и полностью у тебя меняется всё», — рассказал героиня.

Ранее Life.ru рассказывал, что медсестра с позывным Вата дважды попадала под ракетные обстрелы из HIMARS в зоне СВО. Первый удар в декабре 2022 года разрушил госпиталь в Кременной, но все выжили, так как находились в подвале. Во второй раз, при ротации, погибли 11 военных и 15 мирных жителей. Медик, сама получившая ранение, бросилась на помощь раненому бойцу, не дожидаясь, когда спадёт угроза повторного удара, потому что не могла ждать, когда кто-то зовет на помощь.