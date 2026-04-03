«Горжусь его решением»: Замглавы Минцифры уходит добровольцем в зону СВО

Заместитель главы Минцифры Андрей Заренин, курирующий в министерстве направление радиоэлектроники, принял решение отправиться добровольцем в зону специальной военной операции. Об этом 2 апреля сообщил сотрудникам глава ведомства Максут Шадаев во внутреннем канале, рассказал источник «Коммерсанта» в министерстве.

«Вы знаете, что у многих наших сотрудников есть родственники, которые сейчас воюют на СВО. Есть у нас и коллеги, которые сами ушли на фронт добровольцами. Их выбор заслуживает уважения. Сегодня о своем решении отправиться добровольцем в зону спецоперации сообщил мой зам Андрей Заренин», – написал Шадаев.

Как отметил министр, Андрей Заренин уже давно поддерживает бойцов на фронте – возил гуманитарную помощь, отправлял необходимую технику, занимался волонтёрской деятельностью. В ближайшее время он планирует заключить контракт с Минобороны.

Перечисляя заслуги своего заместителя, Шадаев напомнил, что тот «поднял с нуля департамент стимулирования спроса на радиоэлектронику», развивал проекты по созданию отечественных базовых станций, которые уже вошли в реестр Минпромторга и устанавливаются на сетях операторов, в том числе в новых регионах.

«Я горжусь его решением и знаю, что мы дождёмся возвращения Андрея – живым, здоровым и с победой», – заключил глава Минцифры.

Андрей Заренин был назначен на должность замминистра в мае 2021 года. Выпускник МФТИ, он работал в «Вымпелкоме», ФГУП НИИ «Восход», был советником в Администрации Президента, а затем замдиректора департамента информационных технологий правительства. В Минцифры он курировал импортозамещение радиоэлектронной продукции, развитие ПО и телеком-оборудования, а также участвовал в создании дорожной карты развития сетей мобильной связи до 2030 года.

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