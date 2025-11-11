Медсестра Вата дважды попала под удары HIMARS в зоне СВО и выжила

Российская медсестра Юлия с позывным Вата дважды пережила ракетные обстрелы из систем HIMARS в зоне специальной военной операции, сообщает RT. Первый удар в декабре 2022 года разрушил здание госпиталя в Кременной, где оказывали помощь раненым бойцам ВС РФ.

«Здание госпиталя не подлежит восстановлению, а мы все живы. Спасло то, что находились в подвале», — рассказала Вата.

Во второй раз при ротации российских подразделений удар пришёлся по населённому пункту, в результате чего погибли 11 военнослужащих и 15 мирных жителей. Медик, которую тоже «зацепило», немедленно отправилась на помощь раненому бойцу и в ходе эвакуации провела необходимые процедуры.

«По рации услышала вызов бойца с позывным Фортовый: «Я «триста» (ранен — прим. Life.ru), Юлия». Он прям меня звал. Мне сослуживец говорит: надо выждать 10-15 минут, потому что ВСУ после удара всегда выжидают, когда вновь соберётся эвакуационная группа, чтобы ещё раз ударить. Но я морально не была готова ждать, когда кто-то зовёт на помощь», — призналась медсестра.

Ранее Вата рассказала, как ушла в «Ахмат» из-за внезапно вспыхнувшей любви. Из-за романтических отношений она перешла из военного госпиталя Минобороны, расположенного в зоне СВО, в подразделение своего парня. Медик призналась, что не предполагала найти любовь в сложившейся ситуации, но отметила, что именно в таких обстоятельствах чувства переживаются особенно сильно.