Медик группировки «Днепр» с позывным Хвост организовал на передовой медицинский пункт, откуда дроны доставляют медикаменты бойцам, штурмующим украинские позиции. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

«Нашёл место для организации медпункта. Мне дали добро, и, по необходимости и по надобности, батальонные медики отправляли туда необходимое. Общими усилиями между мной и другими подразделениями, которые помогали в транспортировке, был организован медпункт, который для нужд вполне достаточен», — отметил врач, служащий во втором батальоне 392 полка 19-ой дивизии.

Со временем было принято решение перепрофилировать пункт в точку дистанционной помощи бойцам. Медик объяснил, что если боец заболевает или получает ранение, он обращается к своему начальнику, который затем передаёт запрос ему. После этого врач отдаёт медикаменты операторам беспилотников, которые и осуществляют доставку. Также он снабжает рюкзаками необходимыми препаратами тех бойцов, которые отправляются на передовые позиции.

Ранее тяжелораненого бойца, потерявшего около 4 литров крови, спасли военные врачи российской группировки войск «Днепр». Военнослужащий получил проникающее ранение в брюшную полость с повреждением подвздошных сосудов. Хирурги провели уникальную операцию, которая помогла спасти солдата.