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24 августа, 22:16

Ракеты «Бандероль» и реактивные «Герани» атаковали Киев и Киевскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Этой ночью мощные взрывы слышны в Киеве, Харькове, Днепропетровске и других городах Украины. По предварительным данным, крылатые ракеты «Бандероль» и реактивные «Герани» атаковали Киев и Киевскую область. В Святошинском и Голосеевском районах зафиксированы сильные прилёты.

В Днепропетровске в результате ракетного удара начался сильный пожар в ТЦ «Караван», который использовался Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в целях логистики. Также слышны взрывы в Павлограде.

Мощные удары нанесены по Харькову и области — поражены объекты в промышленной зоне Основянского района. Взрывы также звучат в Запорожье, Сумской и Черниговской областях.

В Днепропетровске, Чернигове и Харькове прогремели взрывы на фоне тревоги
В Днепропетровске, Чернигове и Харькове прогремели взрывы на фоне тревоги

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил перспективы завершения специальной военной операции. По его словам, Россия рассчитывает на победу в спецоперации в видимой перспективе. Конкретные сроки завершения боевых действий Медведев не назвал.

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Алена Пенчугина
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