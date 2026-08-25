Этой ночью мощные взрывы слышны в Киеве, Харькове, Днепропетровске и других городах Украины. По предварительным данным, крылатые ракеты «Бандероль» и реактивные «Герани» атаковали Киев и Киевскую область. В Святошинском и Голосеевском районах зафиксированы сильные прилёты.

В Днепропетровске в результате ракетного удара начался сильный пожар в ТЦ «Караван», который использовался Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в целях логистики. Также слышны взрывы в Павлограде.

Мощные удары нанесены по Харькову и области — поражены объекты в промышленной зоне Основянского района. Взрывы также звучат в Запорожье, Сумской и Черниговской областях.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил перспективы завершения специальной военной операции. По его словам, Россия рассчитывает на победу в спецоперации в видимой перспективе. Конкретные сроки завершения боевых действий Медведев не назвал.