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Регион
24 августа, 21:51

В Днепропетровске, Чернигове и Харькове прогремели взрывы на фоне тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

В нескольких городах Украины ночью сообщили о серии взрывов после объявления воздушной тревоги. Звуки взрывов зафиксировали в Днепропетровске, Чернигове и Харькове, передают украинские СМИ.

По данным телеканала «Общественное», в Днепропетровске были слышны несколько мощных хлопков.

Позже СМИ сообщили о взрывах в Чернигове и Харькове. При этом в ряде регионов страны продолжала действовать воздушная тревога.

Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги был объявлен также в части Днепропетровской области и Киеве. В столице Украины его зафиксировали около полуночи.

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Юния Ларсон
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