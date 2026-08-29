СК завёл дела о терактах после ударов БПЛА в Белгородской и Ростовской областях
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Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах после атак беспилотников на гражданские объекты в Белгородской и Ростовской областях. Производство ведётся по статье 205 УК РФ, сообщили в ведомстве.
Один из эпизодов произошёл 28 августа в селе Грузское Борисовского округа. По данным следствия, украинский БПЛА ударил по автобусу, перевозившему мирных жителей. В результате атаки погибли два человека, ещё шестеро получили ранения.
Второе дело связано с событиями в ночь на 29 августа в Ростовской области. Как сообщили в СК, беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в Ростове-на-Дону и Аксайском районе. Есть пострадавшие, повреждены жилые дома.
Следователи и криминалисты работают на местах происшествий. Специалисты устанавливают типы и модели применённых беспилотников, а также выясняют, кто причастен к атакам. После завершения необходимых мероприятий действиям установленных лиц дадут уголовно-правовую оценку.
В ночь на 29 августа при атаке беспилотников на Ростовскую область пострадали семь человек. Четверых, включая двоих детей, госпитализировали в Ростове-на-Дону, ещё трое обратились за помощью в Аксайском районе.
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