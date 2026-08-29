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Регион
29 августа, 09:13

Четыре часа без отбоя: Киев и область вновь оказались под атакой с воздуха

В Киеве более четырёх часов продолжается воздушная тревога

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

В Киеве воздушная тревога продолжается уже свыше четырёх часов. Столица Украины и прилегающий регион вновь подвергаются атаке беспилотников, на фоне которой слышны взрывы.

Опасность с воздуха сохраняется продолжительное время. Украинские ресурсы сообщают о новых группах БПЛА, приближающихся к Киеву и области. Сведения о характере возможных попаданий и последствиях на данный момент официально не приводятся.

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Киевская область в последние дни неоднократно становилась целью ударов. 27 августа Life.ru сообщал о поражении крупного логистического центра в Борисполе, который, по данным Минобороны РФ, использовался в том числе для хранения комплектующих беспилотников.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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