Четыре часа без отбоя: Киев и область вновь оказались под атакой с воздуха
В Киеве более четырёх часов продолжается воздушная тревога
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures
В Киеве воздушная тревога продолжается уже свыше четырёх часов. Столица Украины и прилегающий регион вновь подвергаются атаке беспилотников, на фоне которой слышны взрывы.
Опасность с воздуха сохраняется продолжительное время. Украинские ресурсы сообщают о новых группах БПЛА, приближающихся к Киеву и области. Сведения о характере возможных попаданий и последствиях на данный момент официально не приводятся.
Киевская область в последние дни неоднократно становилась целью ударов. 27 августа Life.ru сообщал о поражении крупного логистического центра в Борисполе, который, по данным Минобороны РФ, использовался в том числе для хранения комплектующих беспилотников.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.