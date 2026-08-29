В ходе налёта дронов ВСУ в Горловке повреждено предприятие и жилой дом

Украинский беспилотник атаковал Центрально-Городской район Горловки в ДНР, в результате повреждения получило местное предприятие. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в «Максе».

«Вследствие атаки БПЛА ВФУ в Центрально-Городском районе Горловки повреждено предприятие», — написал он.

Позднее глава города уточнил, что последствия удара зафиксированы и в другой части Горловки. В Калининском районе повреждён жилой дом.

Горловка в последние дни неоднократно подвергалась атакам беспилотников. 25 августа Life.ru сообщал об ударе по торговому объекту в Центрально-Городском районе, в результате которого погибла девушка 2008 года рождения, а ещё один мужчина получил ранения.