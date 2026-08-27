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27 августа, 06:37

Разгром «Александровского»: ВС РФ поразили логистический центр двойного назначения в Борисполе

В Борисполе уничтожен крупнейший хаб хранения комплектующих для БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Министерство обороны России сообщило о нанесении результативного удара по военным объектам в Киевской области. В ходе операции был поражен крупный транспортно-логистический центр, расположенный в городе Борисполь.

Согласно официальному заявлению ведомства, целью стал офисно-логистический комплекс «Александровский». Этот объект являлся крупнейшим центром хранения продукции двойного назначения в данном регионе. По данным разведки, именно здесь аккумулировались значительные запасы комплектующих, необходимых для сборки и обслуживания беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

Уничтожение этого узла наносит существенный урон логистике ВСУ. Фактически, ликвидирована важная база снабжения, обеспечивавшая сборку дальнобойных БПЛА, что значительно затруднит возможности противника по подготовке новых аппаратов к использованию.

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Напомним, минувшей ночью ВС РФ провели массированную атаку по территории Украины. Для выполнения боевых задач применялось высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные дроны.

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Оксана Попова
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