Министерство обороны России сообщило о нанесении результативного удара по военным объектам в Киевской области. В ходе операции был поражен крупный транспортно-логистический центр, расположенный в городе Борисполь.

Согласно официальному заявлению ведомства, целью стал офисно-логистический комплекс «Александровский». Этот объект являлся крупнейшим центром хранения продукции двойного назначения в данном регионе. По данным разведки, именно здесь аккумулировались значительные запасы комплектующих, необходимых для сборки и обслуживания беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

Уничтожение этого узла наносит существенный урон логистике ВСУ. Фактически, ликвидирована важная база снабжения, обеспечивавшая сборку дальнобойных БПЛА, что значительно затруднит возможности противника по подготовке новых аппаратов к использованию.

Напомним, минувшей ночью ВС РФ провели массированную атаку по территории Украины. Для выполнения боевых задач применялось высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные дроны.