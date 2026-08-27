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27 августа, 05:41

Киев содрогнулся: ВС РФ накрыли ключевые узлы обороны и промышленности ВСУ

ВС РФ 27 августа поразили логистические центры в Киеве и ещё пяти городах

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Минувшей ночью ВС РФ провели массированную атаку по территории Украины. Для выполнения боевых задач применялось высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные дроны.

В Минобороны подтвердили поражение объектов военно-промышленного комплекса, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности. Также под огнем оказались ключевые логистические центры противника.

Удары пришлись по шести городам, включая столицу. Серьёзные повреждения получили инфраструктурные узлы в Киеве, Борисполе, Запорожье, Кременчуге, Кривом Роге и Ильичевске.

В результате операции нарушена работа предприятий, обеспечивающих нужды украинской армии. Использованные средства поражения позволили эффективно подавить цели, несмотря на попытки противодействия.

ВС РФ нанесли удары по Украине, взрывы гремели в Киеве, Одессе и Кривом Роге
ВС РФ нанесли удары по Украине, взрывы гремели в Киеве, Одессе и Кривом Роге

Российские войска продолжают методично уничтожать логистические узлы противника. Ранее очередной целью стал порт Измаил в Одесской области. Ударами беспилотников были поражены сухогруз, перевозивший военную технику, и три хранилища горючего. Кроме того, серьёзный ущерб нанесён портовой инфраструктуре, которая использовалась для приёма и разгрузки военных грузов.

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Оксана Попова
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