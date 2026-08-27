Минувшей ночью ВС РФ провели массированную атаку по территории Украины. Для выполнения боевых задач применялось высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные дроны.

В Минобороны подтвердили поражение объектов военно-промышленного комплекса, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности. Также под огнем оказались ключевые логистические центры противника.

Удары пришлись по шести городам, включая столицу. Серьёзные повреждения получили инфраструктурные узлы в Киеве, Борисполе, Запорожье, Кременчуге, Кривом Роге и Ильичевске.

В результате операции нарушена работа предприятий, обеспечивающих нужды украинской армии. Использованные средства поражения позволили эффективно подавить цели, несмотря на попытки противодействия.

Российские войска продолжают методично уничтожать логистические узлы противника. Ранее очередной целью стал порт Измаил в Одесской области. Ударами беспилотников были поражены сухогруз, перевозивший военную технику, и три хранилища горючего. Кроме того, серьёзный ущерб нанесён портовой инфраструктуре, которая использовалась для приёма и разгрузки военных грузов.