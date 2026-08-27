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27 августа, 02:27
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ВС РФ нанесли удары по Украине, взрывы гремели в Киеве, Одессе и Кривом Роге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли ракетно-дроновые удары по Украине. Взрывы гремели в Киеве, Одессе, Кривом Роге и других городах. Атака велась баллистикой и дронами-камикадзе.

Атака началась около 02:15 ночи в Одессе, Черноморске и городе Рени. Под удар попала портовая и складская инфраструктура города. В небе мелькали яркие вспышки от взрывов, а также было видно несколько очагов пожара.

Около 02:30 началась атака по Кривому Рогу — было слышно не менее 10 громких взрывов. Предварительно, под атакой находились складские и промышленные предприятия. По данным спутников NASA, возгорание фиксируется на цементном заводе «Кривой Рог Цемент» и на крупнейшем горно-металлургическом предприятии ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Примерно с 03:00 до 05:00 в результате прилётов баллистических ракет взрывы гремели в Киеве и Броварах (Киевской области). Предварительно, удар был нанесён по складским помещениям. Также взрывы были слышны в Херсоне, Запорожье и Кременчуге.

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Российские войска продолжают методично уничтожать логистические узлы противника. Ранее очередной целью стал порт Измаил в Одесской области. Ударами беспилотников были поражены сухогруз, перевозивший военную технику, и три хранилища горючего. Кроме того, серьёзный ущерб нанесён портовой инфраструктуре, которая использовалась для приёма и разгрузки военных грузов.

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Алена Пенчугина
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