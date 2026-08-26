Очередной «привет» с моря: ВС РФ накрыли порт Измаил — уничтожены судно и резервуары с топливом

Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, там ударами беспилотников были поражены сухогруз, перевозивший военную технику, и три хранилища горючего. Кроме того, серьёзный ущерб нанесён портовой инфраструктуре, которая использовалась для приёма и разгрузки военных грузов.

Ранее депутат Рады Анна Скороход рассказала, что из-за остановки морских портов Украина не может продать за рубеж 61 миллион тонн зерна. По её словам, вывоз урожая стал главной проблемой страны: раньше 90 процентов зерна уходило морем, но эти маршруты закрыты. Скороход добавила, что даже с открытием сухопутных коридоров через Европу удастся вывезти максимум 24 миллиона тонн.