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26 августа, 17:04

Очередной «привет» с моря: ВС РФ накрыли порт Измаил — уничтожены судно и резервуары с топливом

В порту Измаил уничтожен сухогруз с оружием и три резервуара с топливом для ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

Российские войска продолжают методично уничтожать логистические узлы противника. Очередной целью стал порт Измаил в Одесской области.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, там ударами беспилотников были поражены сухогруз, перевозивший военную технику, и три хранилища горючего. Кроме того, серьёзный ущерб нанесён портовой инфраструктуре, которая использовалась для приёма и разгрузки военных грузов.

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Ранее депутат Рады Анна Скороход рассказала, что из-за остановки морских портов Украина не может продать за рубеж 61 миллион тонн зерна. По её словам, вывоз урожая стал главной проблемой страны: раньше 90 процентов зерна уходило морем, но эти маршруты закрыты. Скороход добавила, что даже с открытием сухопутных коридоров через Европу удастся вывезти максимум 24 миллиона тонн.

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Наталья Демьянова
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