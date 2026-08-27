Удар по «гнезду» FPV-дронов: В Киеве уничтожен цех по сборке БПЛА «Хорнет»

Утром 27 августа Министерство обороны РФ отчиталось о нанесении высокоточных ударов по критически важным военным объектам в Киеве и Киевской области. Основными целями стали мощности, обеспечивающие технологическое преимущество противника в использовании беспилотной авиации.

Согласно сводке ведомства, в результате прилётов полностью уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов. Особое внимание уделялось линии производства барражирующих боеприпасов типа Hornet, которые активно используются ВСУ для атак.

Помимо производственных мощностей, под удар попал транспортно-логистический центр «Сан-Парк». По данным Минобороны, этот объект являлся крупнейшим хабом по хранению и распределению ударных FPV-дронов. Там же уничтожены запасы наземных станций управления и критически важных комплектующих.

Удар по «Сан-Парку» и сборочным цехам стал серьёзным ответом на попытки противника нарастить производство и логистику дронов непосредственно в столичном регионе. Ликвидация этих объектов существенно затруднит снабжение подразделений ВСУ средствами поражения в ближайшей перспективе.

Напомним, минувшей ночью ВС РФ провели массированную атаку по территории Украины. Для выполнения боевых задач применялось высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные дроны.