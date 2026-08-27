Удар по «стальному хребту» ВСУ: В Запорожье и Кривом Роге поражены металлургические заводы

Сегодня утром Министерство обороны РФ сообщило о нанесении массированных высокоточных ударов по промышленным объектам, обеспечивающим нужды украинской армии. Под прицелом оказались крупнейшие металлургические комбинаты в Запорожье и Кривом Роге.

Согласно официальному заявлению ведомства, именно эти предприятия были основными поставщиками металлургической продукции, необходимой для военного производства. Удары по этой инфраструктуре наносят серьёзный урон способности Киева поддерживать свои оборонные мощности. Фактически, ВС РФ нанесли точечный и болезненный удар по «стальному хребту» украинского ВПК, лишая противника возможности оперативно восстанавливать и производить технику и укрепления.

Напомним, минувшей ночью ВС РФ провели массированную атаку по территории Украины. Для выполнения боевых задач применялось высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные дроны.