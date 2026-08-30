В Германии подросток убил отца, который воевал на стороне ВСУ
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В Дортмунде немецкая полиция задержала 15-летнего подростка, которого подозревают в убийстве отца. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, мужчина лежал на диване, когда сын нанёс ему ножевое ранение в грудь. После произошедшего подросток самостоятельно вызвал экстренные службы. Прибывшие правоохранители задержали его на месте.
Погибшему было 49 лет. Bild утверждает, что ранее он участвовал в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ.
Следствие пока не установило мотив преступления. При этом правоохранители отдельно проверяют версию о возможной религиозной радикализации подростка: известно, что примерно за год до убийства он принял ислам.
Ранее в Германии по подозрению в подстрекательстве к убийству школьника в России задержали местного жителя. Как считают следователи, ещё в 2024 году он организовал как минимум два интернет-сообщества. Они объединяли сторонников правоэкстремистских взглядов, а их участники были нацелены на совершение особо тяжких преступлений.
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