Убившего 10 пациентов медбрата из Германии проверяют на 120 новых эпизодов

В Германии медбрата паллиативной помощи Ульриха С. осудили за убийство 10 пациентов и покушение ещё на 27 человек. Следствие считает, что мужчина вводил больным повышенные дозы препаратов, чтобы облегчить себе ночные смены, сообщает The Straits Times.

Преступления происходили в больнице города Вюрзелен с декабря 2023 года по май 2024-го. До этого Ульрих С. работал в одной из клиник Кёльна.

По версии прокуратуры, жертвами становились преимущественно пожилые пациенты. Медбрат вводил им большие дозы успокоительных и обезболивающих средств, пытаясь таким образом снизить собственную нагрузку во время дежурств.

Следствие также утверждало, что мужчина страдал расстройством личности, не проявлял сочувствия к больным и не раскаивался в содеянном во время процесса.

В ноябре 2025 года суд приговорил Ульриха С. к пожизненному лишению свободы. Однако на этом дело не закончилось: прокуратура Ахена сейчас изучает ещё 121 эпизод, которые могут быть связаны с бывшим медработником. Отдельное расследование ведут и в Кёльне, где проверяют ещё 18 случаев. Новые обвинения против осуждённого могут предъявить в 2027 году.

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