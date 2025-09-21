«Сцена из фильма ужасов»: Пауки-питомцы убили хозяина и съели его тело

Житель немецкого города Дортмунд Марк Фегель погиб в результате трагического инцидента с участием его собственных экзотических питомцев. Об этой истории, произошедшей в 2004 году, сообщает издание Mirror, отмечая, что подробности происшествия до сих пор вызывают ужас у сотрудников правоохранительных «органов.

Согласно отчётам полиции, смерть наступила после укуса ядовитого паука чёрная вдова, однако тело мужчины было обнаружено лишь спустя время, когда его многочисленные питомцы — около 200 насекомых, ящериц и паукообразных — начали поедать останки. Один из правоохранителей, участвовавших в осмотре места происшествия, описал увиденное как сцену из фильма ужасов: гигантская паутина окутала тело, пауки находились повсюду, включая нос и рот погибшего, а ящерицы отрывали куски плоти, которые затем переносились в паутину тарантулами и другими пауками-птицеедами.

«Более крупные куски плоти, оторванные ящерицами, были собраны и унесены в паутину тарантулов и других пауков-птицеедов», — с ужасом заявил полицейский.

Соседи характеризовали Фегеля как затворника, который никогда никого не приглашал в своё жилище. Его квартира напоминала нечто среднее между ботаническим садом и местом размножения бабочек из известного фильма «Молчание ягнят», что добавляло жутковатой атмосферы всей истории.