Восьмилапое вторжение: Смертельно опасные чёрные и белые вдовы пугают жителей юга России

На юге России отмечается необычно большое количество ядовитых пауков каракуртов, известных в народе как чёрные и белые вдовы, а также похожих на них ложных вдов Как сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА, местные жители сильно обеспокоены данным явлением.

Чёрные и белые вдовы напугали жителей России. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По информации энтомологов, всплеск численности каракуртов происходит с определённой периодичностью — примерно раз в несколько лет. Специалисты связывают текущую ситуацию с благоприятными погодными условиями: аномально жарким летом с засухой и тёплой зимой в южных регионах страны. Отмечается, что укус чёрного каракурта представляет смертельную опасность при отсутствии своевременного лечения, а белый каракурт особенно опасен для детей и людей с ослабленным иммунитетом. При этом ложная вдова (Стеатода крупная), хотя и похожа на опасные виды, считается практически безобидной.

Уточняется, что основные зоны распространения этих пауков включают Калмыкию, Волгоградскую, Астраханскую, Ростовскую области, а также южные районы Урала. Специалисты рекомендуют соблюдать осторожность при работе на приусадебных участках и во время прогулок в природной зоне.

