«Поболит и пройдёт»: Арахнолог успокоил москвичей, опасающихся нашествия тарантулов
Недавний всплеск сообщений о том, что в Москве якобы заметили южнорусского тарантула, оказался всего лишь выдумкой. Об этом 360.ru рассказал кандидат биологических наук и специалист по паукам Кирилл Михайлов.
По его словам, никто из экспертов не фиксировал появление этого паука в столице — все сообщения основаны на ошибочных предположениях. Южнорусский тарантул предпочитает обитать в лесостепных регионах и не выходит за пределы Оки. Таким образом, Москва для него — не место обитания.
Эксперт отметил, что этот паук встречается в Рязанской и Калужской областях, а также на юге Московской области. Он довольно крупный — длина тела может достигать двух сантиметров. Паук ведёт ночной образ жизни, прячась днём в своих норках и не проявляя агрессии к людям.
Укус этого тарантула может быть болезненным, но не представляет серьезной угрозы для здоровья.
«Поболит и перестанет. Бывает индивидуальная непереносимость, но это большая редкость, один человек на десятки тысяч. Отравления организма при укусе не происходит», — подчеркнул арахнолог.
