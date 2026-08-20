Немецкий подросток создал онлайн-секту, подтолкнувшую к убийству в российской школе

В Германии по подозрению в подстрекательстве к убийству школьника в России задержали местного жителя. Об этом сообщила Федеральная прокуратура ФРГ, которая ведёт дело против гражданина страны, известного как Кай М.

Расследование ведомство приняло 7 августа от генпрокуратуры Кобленца. По версии следствия, молодой человек уже достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, и входил в террористическую и преступную группировку, где играл роль организатора.

Как считают следователи, ещё в 2024 году он организовал как минимум два интернет-сообщества. Они объединяли сторонников правоэкстремистских взглядов, а их участники были нацелены на совершение особо тяжких преступлений, вплоть до убийств. В прокуратуре отметили, что члены группы стремились приблизить крушение общественного порядка через насилие и призывы к нему. В этих сообществах обменивались фото и видео с записями подобных преступлений.

По данным ведомства, участники группы искали молодёжь, прежде всего девушек, на разных площадках в сети, в том числе игровых. С помощью психологического давления и манипуляций жертв склоняли к унизительным действиям и причинению себе вреда — вплоть до самоубийства. Отдельно прокуратура упомянула случай в России.

«Он совместно с другими членами группировки подтолкнули несовершеннолетнего юношу в России смертельно ранить ребёнка в школе при помощи ножа», — говорится в документе прокуратуры. Другие подробности этого случая не раскрываются.

А ранее в Ленинградской области 12-летний школьник напал с ножом на участкового у отдела полиции в Никольском. Мальчик подбежал к сотруднику сзади и ударил его в шею, но из-за небольшого роста и слабости ребёнка лезвие не задело жизненно важные органы. Полицейский сам скрутил нападавшего и отобрал нож. По предварительным данным, подростком управляли мошенники.