Педофилы, неонацисты, маньяки и никакой администрации: Милая польская игра про пони оказалась рассадником зла

Созданная в Польше детская игра Pony Town оказалась опасной из-за содержащихся в ней неприемлемых элементов. Речь идёт о эротических чатах, травле и экстремистском контенте. Со слов геймеров, администрации нет, а дети попадают туда без всяких возрастных ограничений. Об этом пишет Mash.

В игре школьники создают персонажей-пони из мультфильма My Little Pony и чатятся друг с другом. Один из подписчиков провёл в игре восемь месяцев и рассказал, что в чатах регулярно встречается контент для взрослых, в том числе сексуальные ролевые игры среди детей.

Отдельная проблема — закрытые сообщества с косплеями нацистов и серийных убийц. Игроки-извращенцы создают кланы, чтобы знакомиться с детьми, а затем травят и домогаются их. При этом попасть на платформу может любой человек. Возраст никто не проверяет, пользователи указывают любую цифру при регистрации. Разработчики уже не раз признавалась, что у игры есть «недоработки», но никаких мер не принималось.

Ранее Life.ru писал, что российские подростки всё чаще тратят крупные суммы на лутбоксы, скины и другие виртуальные предметы, превращая видеоигры в подобие онлайн-казино. Чтобы получить редкий приз, школьники многократно покупают кейсы со случайным содержимым. Механика напоминает игровой автомат: нужная награда может выпасть лишь после множества неудачных попыток, а расходы порой достигают нескольких сотен тысяч рублей.