Казино переродилось: Российские школьники тратят сотни тысяч на лутбоксы в играх

Российские подростки всё чаще тратят крупные суммы на лутбоксы, скины и другие виртуальные предметы, превращая видеоигры в подобие онлайн-казино. Об этом сообщает SHOT.

Чтобы получить редкий приз, школьники многократно покупают кейсы со случайным содержимым. Механика напоминает игровой автомат: нужная награда может выпасть лишь после множества неудачных попыток, а расходы порой достигают нескольких сотен тысяч рублей.

Клинический психолог Денис Автомонов объяснил, что постоянное ожидание выигрыша закрепляет у ребёнка азартную модель поведения. Особенно уязвимы перед такими схемами мальчики.

По разным оценкам, признаки игровой зависимости наблюдаются у 12,3% подростков в мире. Тревожным сигналом может стать исчезновение денег из дома или тайные списания с банковских карт.

Специалисты советуют сначала спокойно обсудить проблему с ребёнком. В запущенных случаях может потребоваться терапия, стоимость которой доходит до 900 тысяч рублей за курс.

Лудомания стала большой проблемой для современного общества, ведь для заключения пари с букмекером сейчас требуется всего пара нажатий. Ранее Life.ru рассказывал, что в России сейчас насчитывается около 13 миллионов лудоманов — это 12% всего взрослого населения страны.