Почти 13 млн россиян страдают лудоманией

До 12% взрослого населения России (почти 13 млн человек) страдают патологической зависимостью от азартных игр. Такие данные газете «Известия» привели депутат Каплан Панеш и Центр борьбы с лудоманией.

При этом к врачам обращаются лишь 5–10% людей с этой проблемой. Основная группа риска — мужчины от 25 до 44 лет. Они составляют экономически активную часть населения, но в среднем ежемесячно проигрывают около 11 тысяч рублей. Это примерно 21% их бюджета.

А ранее Life.ru писал, что бесконтрольный доступ детей к гаджетам ведёт к лудомании. По словам специалиста, распознать игромана на начальных этапах без вмешательства опытного психиатра непросто. Однако существует ряд сигналов, указывающих на предрасположенность к патологической тяге.