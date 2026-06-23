«Променяли бутылку на игры»: Алкоголь перестал быть главным атрибутом праздников у зумеров

В последнюю пятницу июня, 27-го числа, в некоторых регионах РФ введут ограничения на розничную продажу спиртного. Поводом стали школьные выпускные вечера и День молодёжи. Однако наркологи отмечают, что в последние годы алкоголь перестал быть главным символом юношеских праздников.

Врач-психиатр Марат Сараев в беседе с 360.ru подтвердил: поколение зумеров действительно теряет интерес к горячительным напиткам. Меньше всего спиртного употребляют на Северном Кавказе — в Чечне, Ингушетии и Дагестане.

Но на смену одному приходят другие риски. Среди молодёжи на первое место выходят игромания, лудомания, курение вейпов и употребление психостимуляторов. Снижение тяги к алкоголю эксперт связывает с многолетней профилактической работой, которая велась десятилетиями — и только сейчас дала видимые плоды.

Сараев также отметил прагматичный фактор: болеть стало дорого, и люди всех возрастов начали бережнее относиться к здоровью. Забота о себе становится важнее мимолётных удовольствий.

Ранее стало известно, что в 40 регионах России 27 июня ограничат продажу алкоголя из-за выпускных. Ограничения вводятся на уровне субъектов РФ и закрепляются местными законами или подзаконными решениями властей.