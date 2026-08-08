Он — игрок: Психолог раскрыл признаки детской лудомании

Подростковая зависимость от азартных игр может начинаться с желания не отставать от друзей, а затем приводить к серьёзным финансовым и психологическим проблемам. Об этом «Радио 1» рассказал практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов.

По словам специалиста, подростки особенно восприимчивы к влиянию сверстников. Истории друзей о выигрышах могут создавать впечатление, что азартные игры — это простой способ получить деньги и развлечься.

«Первые выигрыши вызывают эйфорию, а проигрыши — желание вернуть утраченное. И вот он уже не просто игрок, а зависимый человек, который готов тратить последние деньги», — сказал он.

Финансовые последствия родители иногда замечают не сразу. По словам психолога, подростки могут скрывать расходы, использовать чужие банковские карты, брать кредиты или искать способы самостоятельно добывать деньги для продолжения игры.

При этом проблема не ограничивается финансовыми потерями. Как заявил специалист, зависимость может сопровождаться тревожностью, депрессивными состояниями и социальной изоляцией. На фоне увлечения азартными играми подросток, по словам Шамсутдинова, способен потерять интерес к учёбе, общению и другим занятиям. В результате всё больше времени и внимания начинает уходить на игру, а выбраться из сформировавшегося круга становится сложнее.

Ранее клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, что игровая зависимость всё чаще затрагивает российских подростков, которые тратят на скины и лутбоксы сотни тысяч рублей. По её словам, признаки лудомании наблюдаются почти у 13% подростков в мире, причём главную опасность представляют платные ящики со случайными призами. Такая механика напоминает игровой автомат и приучает детей к риску.