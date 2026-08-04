Деньги исчезают, ребёнок злится: Какие признаки выдают детскую лудоманию

Игровая зависимость всё чаще затрагивает российских подростков, которые тратят на скины и лутбоксы сотни тысяч рублей. Как распознать проблему и помочь ребёнку, «Вечерней Москве» рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По разным оценкам, признаки лудомании есть почти у 13% подростков в мире. Главную опасность представляют платные ящики со случайными призами: их механика напоминает игровой автомат и приучает детей к риску.

Насторожить родителей должны пропажа денег, тайные покупки, долги, постоянные мысли об игре и вспышки агрессии при ограничении гаджетов. Среди физических симптомов специалист назвала нарушения сна и аппетита, головные боли и ухудшение зрения.

Для профилактики психолог советует установить понятные временные рамки, не превращать смартфон в «няню» и объяснять, что лутбоксы созданы для заработка разработчиков. Игры важно заменять спортом, прогулками, семейным досугом и живым общением.

Если зависимость уже сформировалась, ругать подростка и оплачивать его долги не следует. Необходимо перекрыть доступ к новым покупкам и обратиться к клиническому психологу или психиатру-наркологу.

«Ваша задача как родителя — не бороться с ребёнком, а помочь ему победить эту болезнь вместе со специалистами», — подчеркнула Абравитова.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские подростки тратят сотни тысяч рублей на лутбоксы и игровые предметы со случайными характеристиками. Психологи сравнивают такую механику с казино и предупреждают, что ожидание редкого приза формирует азартное поведение.