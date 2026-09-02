Путин назвал слова Зеленского об авиации заявкой на государственный терроризм

Президент России Владимир Путин охарактеризовал угрозы безопасности пассажирских самолётов как проявление террора на уровне государства. С таким заявлением российский лидер выступил, комментируя слова Владимира Зеленского о рисках полётов над территорией РФ из-за украинских дронов.

Отвечая на вопрос корреспондента Кремлёвского пула Александра Юнашева, Путин отметил, что лично не знаком с содержанием этих высказываний киевского главаря. Однако если подобные слова действительно были озвучены официально, то их следует расценивать исключительно как ставку на запугивание. Президент обратил внимание на противоречивость позиции оппонентов. По его словам, украинская сторона одновременно выступает с угрозами и добивается возобновления диалога, включая запросы на проведение встреч на высшем уровне.

«Послушайте, я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм», — сказал Путин.

Президент добавил, что с террористами переговоров не ведут.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о намерении создать угрозы для воздушного пространства России с помощью беспилотников. По его словам, из-за активности БПЛА российское небо якобы становится опасным для авиакомпаний, которые выполняют рейсы в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города.