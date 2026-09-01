Зеленский начал угрожать международной авиации из-за дронов над Россией

Зеленский заявил о намерении создать угрозы для воздушного пространства России с помощью беспилотников. Об этом он сообщил в видеообращении в Telegram-канале.

По словам Зеленского, из-за активности дронов российское небо якобы становится опасным для авиакомпаний, которые выполняют рейсы в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города.

«Мы предупреждаем каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство: российское небо становится полностью опасным», — заявил Зеленский.

При этом он заявил, что действия Киева не направлены против гражданской авиации как таковой. По его словам, украинские власти намерены передать международным структурам информацию о создаваемых угрозах для авиасообщения.

Ранее Зеленский уже объявлял о 40-дневной кампании против России, однако, как заявляла российская сторона, ожидаемого эффекта она не принесла. Владимир Путин рассказывал о последствиях этих действий, отметив, что Москва ответила усилением ударов по объектам на Украине.В Кремле указывали, что попытки Киева добиться военного преимущества за счёт подобных шагов не изменили ситуацию на поле боя, а ответные меры России оказались более масштабными.