Денег быстрее не дали: В ЕС прохладно встретили новую просьбу Зеленского

Страны Евросоюза без энтузиазма восприняли просьбу Владимира Зеленского быстрее перечислить Киеву часть кредита от ЕС. Об этом сообщило издание Politico.

По данным газеты, украинский лидер настаивает на ускорении выдачи денег, однако европейские государства реагируют на это довольно осторожно.

Из средств, заложенных на военные нужды, Еврокомиссия к настоящему времени утвердила закупки примерно на 22 миллиарда евро. Из этой суммы Украине уже перевели 8,5 миллиарда.

Напомним, что при этом Россия не раз выступала с критикой финансовой и военной помощи, которую Западу оказывает Киеву. В Москве считают, что поставки оружия лишь продлевают конфликт и мешают его завершению.

Напомним, Life.ru писал, что Еврокомиссия согласовала очередной пакет военной помощи Украине на 6,1 миллиарда евро. В список поставок вошли системы ПВО и ПРО, ракеты, боеприпасы и радиолокационное оборудование. Деньги выделяются в рамках кредитной линии общим объёмом 90 миллиардов евро. Ранее в ЕС уже одобрили закупки вооружений на 16 миллиардов, из которых на тот момент было выделено 8,35 миллиарда.