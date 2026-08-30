Признание Владимира Зеленского о размещении склада боеприпасов рядом с жилыми домами под Киевом может серьёзно осложнить получение Украиной новой финансовой поддержки от Евросоюза. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

По словам журналиста, признание прозвучало в крайне неудобный для Киева момент – ЕС готовился предоставить Украине крупное финансирование. Теперь, считает Христофору, европейским странам будет сложнее просто перечислить деньги без дополнительных вопросов к украинским властям.

«Это чудовищное преступление бросает тень на киевский режим в момент, когда ЕС готовился оказать крупную финансовую поддержку. А теперь всё сорвано. Просто так деньги отдать не получится», – заявил он.

Эксперт предположил, что Брюссель может придержать финансирование и дождаться более подходящего момента. Для Украины это, по его оценке, способно стать серьёзной проблемой на фоне продолжающегося конфликта и высокой зависимости Киева от внешней помощи.

Христофору также связал решение разместить боеприпасы в непосредственной близости от жилой застройки с отчаянным положением украинских властей. Он считает, что последствия такого шага могут оказаться крайне тяжёлыми именно для самой Украины.

«Как мне кажется, это решение было принято Зеленским от отчаяния, но его последствия будут абсолютно разрушительными и катастрофическими для Украины», – добавил журналист.