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29 августа, 06:21

Огонь не утихает: Под Киевом после удара продолжают взрываться склады с оружием

Под Киевом продолжается пожар после удара и детонации на предприятии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Масштабный пожар с детонацией продолжается в Бучанском районе Киевской области после удара по территории предприятия. Из опасной зоны эвакуировали более 200 человек, сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

Пожар после взрыва в Киевской области. Видео © Telegram / Киев Live 24/7

Возгорание началось вечером 28 августа в селе Мила. Украинская прокуратура заявила, что на территории объекта находились взрывоопасные материалы, законность их хранения теперь проверяют.

Огонь перекинулся на близлежащие постройки. На месте продолжают работать спасатели, медики и полиция.

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Ранее Life.ru сообщал, что после пожара и детонации под Киевом началась проверка хранения боеприпасов и других взрывоопасных материалов. Следователи намерены установить, имелись ли у предприятия необходимые разрешения и соблюдались ли требования безопасности. Кроме того, в Киевской области прогремел чудовищной силы взрыв, после которого в небе появился дождь из искр.

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Владимир Озеров
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