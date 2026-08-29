Огонь не утихает: Под Киевом после удара продолжают взрываться склады с оружием

Масштабный пожар с детонацией продолжается в Бучанском районе Киевской области после удара по территории предприятия. Из опасной зоны эвакуировали более 200 человек, сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

Пожар после взрыва в Киевской области. Видео © Telegram / Киев Live 24/7

Возгорание началось вечером 28 августа в селе Мила. Украинская прокуратура заявила, что на территории объекта находились взрывоопасные материалы, законность их хранения теперь проверяют.

Огонь перекинулся на близлежащие постройки. На месте продолжают работать спасатели, медики и полиция.