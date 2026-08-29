Огонь не утихает: Под Киевом после удара продолжают взрываться склады с оружием
Под Киевом продолжается пожар после удара и детонации на предприятии
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Масштабный пожар с детонацией продолжается в Бучанском районе Киевской области после удара по территории предприятия. Из опасной зоны эвакуировали более 200 человек, сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.
Пожар после взрыва в Киевской области. Видео © Telegram / Киев Live 24/7
Возгорание началось вечером 28 августа в селе Мила. Украинская прокуратура заявила, что на территории объекта находились взрывоопасные материалы, законность их хранения теперь проверяют.
Огонь перекинулся на близлежащие постройки. На месте продолжают работать спасатели, медики и полиция.
Ранее Life.ru сообщал, что после пожара и детонации под Киевом началась проверка хранения боеприпасов и других взрывоопасных материалов. Следователи намерены установить, имелись ли у предприятия необходимые разрешения и соблюдались ли требования безопасности. Кроме того, в Киевской области прогремел чудовищной силы взрыв, после которого в небе появился дождь из искр.
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