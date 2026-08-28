Мощнейший взрыв под Киевом выбросил в небо огненный гриб
Мощный взрыв с последующей детонацией произошёл в Киевской области
В Киевской области произошёл мощный взрыв, после которого началась вторичная детонация. Инцидент произошёл после атаки ВС РФ, сообщает украинское агентство УНИАН.
Обстановка в Киевской области. Видео © Telegram / УНИАН
Местные жители рассказывают о яркой вспышке, которую было видно в момент взрыва. Затем в небе появился «дождь» из искр.
После этого над местом происшествия поднялось большое грибовидное облако. Зарево от начавшегося пожара, по словам очевидцев, заметно за несколько километров.
Где именно произошёл взрыв и какой объект мог оказаться под ударом, пока неизвестно. Официальной информации о последствиях на данный момент нет.
Накануне, 27 августа, Life.ru писал о серии ударов по Киеву и другим городам Украины. Тогда, по данным Минобороны РФ, целями стали объекты военно-промышленного комплекса, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности.
Кроме того, 28 августа в Кремле заявили, что удары по Киеву продолжаются систематически и целенаправленно, а их целями остаются военная и околовоенная инфраструктура.
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Обложка © Telegram / УНИАН