Мощнейший взрыв под Киевом выбросил в небо огненный гриб

В Киевской области произошёл мощный взрыв, после которого началась вторичная детонация. Инцидент произошёл после атаки ВС РФ, сообщает украинское агентство УНИАН.

Обстановка в Киевской области. Видео © Telegram / УНИАН

Местные жители рассказывают о яркой вспышке, которую было видно в момент взрыва. Затем в небе появился «дождь» из искр.

После этого над местом происшествия поднялось большое грибовидное облако. Зарево от начавшегося пожара, по словам очевидцев, заметно за несколько километров.

Где именно произошёл взрыв и какой объект мог оказаться под ударом, пока неизвестно. Официальной информации о последствиях на данный момент нет.

Накануне, 27 августа, Life.ru писал о серии ударов по Киеву и другим городам Украины. Тогда, по данным Минобороны РФ, целями стали объекты военно-промышленного комплекса, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Кроме того, 28 августа в Кремле заявили, что удары по Киеву продолжаются систематически и целенаправленно, а их целями остаются военная и околовоенная инфраструктура.