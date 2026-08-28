В Киеве вновь прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Киеве вновь прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.
«В Киеве прозвучали взрывы», — говорится в сообщении агентства.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в столице продолжает действовать сигнал воздушной тревоги.
Ранее в пятницу украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве. Других подробностей на данный момент не приводится.
Накануне, 27 августа, Life.ru писал о серии ударов по Киеву и другим городам Украины. Тогда, по данным Минобороны РФ, целями стали объекты военно-промышленного комплекса, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности.
Кроме того, 28 августа в Кремле заявили, что удары по Киеву продолжаются систематически и целенаправленно, а их целями остаются военная и околовоенная инфраструктура.
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