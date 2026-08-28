В Киеве вновь прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве вновь прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

«В Киеве прозвучали взрывы», — говорится в сообщении агентства.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в столице продолжает действовать сигнал воздушной тревоги.

Ранее в пятницу украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве. Других подробностей на данный момент не приводится.

Накануне, 27 августа, Life.ru писал о серии ударов по Киеву и другим городам Украины. Тогда, по данным Минобороны РФ, целями стали объекты военно-промышленного комплекса, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Кроме того, 28 августа в Кремле заявили, что удары по Киеву продолжаются систематически и целенаправленно, а их целями остаются военная и околовоенная инфраструктура.