Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 14:05

Воздушную тревогу в Киеве объявили в седьмой раз за день

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Воздушную тревогу в Киеве объявили в седьмой раз за день. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Последний сигнал тревоги в столице Украины прозвучал в пятницу в 16:45 мск. Другие подробности и причины очередного объявления тревоги на момент публикации не уточнялись.

90% складов торговых сетей Украины уничтожены ударами, признали в Киеве
90% складов торговых сетей Украины уничтожены ударами, признали в Киеве

Накануне Life.ru писал, что в Киеве воздушную тревогу объявляли десять раз за день. Власти тогда предупреждали об угрозе ударных БПЛА и возможном применении баллистических ракет. Уже 28 августа сообщалось о новом рекорде по числу тревог в украинской столице: к утру сирены включали 15 раз, а суммарно они звучали около 15 часов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar