Воздушную тревогу в Киеве объявили в седьмой раз за день
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Воздушную тревогу в Киеве объявили в седьмой раз за день. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Последний сигнал тревоги в столице Украины прозвучал в пятницу в 16:45 мск. Другие подробности и причины очередного объявления тревоги на момент публикации не уточнялись.
Накануне Life.ru писал, что в Киеве воздушную тревогу объявляли десять раз за день. Власти тогда предупреждали об угрозе ударных БПЛА и возможном применении баллистических ракет. Уже 28 августа сообщалось о новом рекорде по числу тревог в украинской столице: к утру сирены включали 15 раз, а суммарно они звучали около 15 часов.
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