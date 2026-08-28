Воздушную тревогу в Киеве объявили в седьмой раз за день. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Последний сигнал тревоги в столице Украины прозвучал в пятницу в 16:45 мск. Другие подробности и причины очередного объявления тревоги на момент публикации не уточнялись.

Накануне Life.ru писал, что в Киеве воздушную тревогу объявляли десять раз за день. Власти тогда предупреждали об угрозе ударных БПЛА и возможном применении баллистических ракет. Уже 28 августа сообщалось о новом рекорде по числу тревог в украинской столице: к утру сирены включали 15 раз, а суммарно они звучали около 15 часов.